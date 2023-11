Imprese: Intesa Sanpaolo, confermato ottimo livello Ebitda 2022 da norme anti caro energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ebitda 2022 si è confermato sugli ottimi livelli raggiunti nel 2021, nell’ordine del 10 per cento in rapporto al fatturato (soglia superata, negli ultimi trent’anni, solo nel biennio 1994-95 e nel 1999), grazie ai provvedimenti di contrasto al caro energia. E' quanto emerge dal Rapporto Analisi dei Settori Industriali realizzato da Intesa Sanpaolo e Prometeia su un campione di circa 40 mila imprese. Anche al netto di questi contributi, però, l’evoluzione favorevole della domanda finale ha permesso a quasi tutti i settori di traslare a valle i forti rincari dei costi per materie prime ed energia. L’analisi per classe dimensionale evidenzia, invece, come siano state soprattutto le imprese di maggiori dimensioni a migliorare i margini, a fronte di una sostanziale tenuta delle Pmi. In miglioramento generalizzato anche la redditività industriale nel 2022, soprattutto per i produttori di beni intermedi, gli Autoveicoli e moto e il Sistema moda. Da evidenziare come il numero di settori con ROI a doppia cifra sia salito a 10, sui 15 analizzati nel Rapporto. In questo contesto, il ROE manifatturiero ha sfiorato il 10 per cento, appena 1 punto in meno rispetto ai massimi del 1995 e a fronte di una patrimonializzazione nettamente più robusta, con riflessi molto positivi sulla capacità di autofinanziamento. Le elevate risorse a disposizione hanno consentito alle imprese manifatturiere di far fronte agli investimenti in capitale fisso, ancora in aumento (+7,4 per cento a valori correnti). (segue) (Com)