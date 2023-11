Croazia: rapporto immigrazione, +73 per cento annuo attraversamenti illegali in primi 10 mesi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi dieci mesi del 2023 la polizia della Croazia ha registrato circa 62.500 attraversamenti illegali delle frontiere, ovvero il 73 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sebbene negli ultimi due mesi sia visibile una diminuzione di questo fenomeno. Lo dice il rapporto del governo di Zagabria sullo stato dell'immigrazione clandestina dall'entrata della Croazia nell'area Schengen, che sarà discusso giovedì in Parlamento. A settembre, rispetto ad agosto, il numero degli attraversamenti è diminuito del 7 per cento, mentre in ottobre, rispetto a settembre, addirittura del 45 per cento. Se si confrontano i dati di ottobre di quest'anno con quelli di ottobre dello scorso anno, è visibile un calo del 51 per cento. Nello stesso rapporto, il governo avverte che gli arrivi di migranti in Bosnia Erzegovina sono in aumento dall'inizio di quest'anno e sono attualmente i più alti degli ultimi cinque anni. Del numero totale di migranti illegali in Croazia, più di un quinto, circa 13 mila sono cittadini di Turchia, Cina, Cuba e Russia che, a causa del regime dei visti non armonizzato in Bosnia Erzegovina e Serbia, hanno meno difficoltà a raggiungere la frontiera esterna dell'Unione europea. Nei primi dieci mesi infine la Croazia ha registrato 60.440 richiedenti asilo, ovvero quasi cinque volte di più rispetto all'intero anno scorso. (Seb)