Medio Oriente: Casa Bianca risponde a Netanyahu, rioccupare Gaza non è una buona idea

- La rioccupazione della Striscia di Gaza da parte d’Israele “non è una buona idea” e gli Stati Uniti continueranno a discutere di questo con il governo dello Stato ebraico. Lo ha dichiarato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ai microfoni dell’emittente “Cnn”. “Il presidente (Joe Biden) ritiene ancora che la rioccupazione di Gaza non sia una cosa buona, non per Israele”, ha detto Kirby commentando le parole del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Quest’ultimo, in un’intervista all’emittente “Abc News”, ha anticipato ieri che Israele si occuperà della sicurezza nella Striscia di Gaza “per un periodo indefinito” di tempo una volta conclusa la guerra contro il gruppo islamista palestinese Hamas. Alla “Cnn” Kirby ha ribadito anche che gli Stati Uniti continuano a credere in una soluzione a due Stati. “Riteniamo che entrambe le parti possano vivere in pace e sicurezza in futuro. Il presidente non ci ha rinunciato, anche se ci troviamo nel mezzo di un conflitto”, ha affermato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa.(Was)