Covid: Commissione è processo politico, Avs presenta pregiudiziale costituzionalità

- "Alleanza verdi e sinistra del Senato ha presentato una pregiudiziale di costituzionalità all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del Covid e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica". Lo rende noto l'ufficio stampa gruppo Misto Alleanza verdi e sinistra del Senato. "L'istituzione di questa Commissione d'inchiesta che esclude di fatto dall'accertamento stesso buona parte dei titolari di quella stessa gestione, le regioni, evidenzia ancora una volta l'intento politico del provvedimento, che non è di vero accertamento dei fatti e che non è diretto, come prescriverebbe l'articolo 82 della Costituzione, a individuare le proposte di riforma legislativa per migliorare l'impianto normativo in caso di pandemia, ma punta esclusivamente ad un processo politico e mediatico sull'avversario politico. Per motivi puramente elettorali - conclude la nota - la destra strumentalizza uno dei momenti più drammatici che il nostro Paese ha dovuto affrontare dal dopo guerra".(Com)