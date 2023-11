Imprese: Maione, 5 milioni per riduzione e riciclo rifiuti a filiere della plastica e del tessile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia destinerà 5 milioni di euro alle piccole e medie imprese delle filiere della plastica e del tessile per la riduzione e la gestione dei rifiuti. Lo ha annunciato questa mattina a Rimini l'assessore regionale lombardo all'Ambiente e Clima Giorgio Maione in occasione dell'inaugurazione di Ecomondo, fiera di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa. Il provvedimento sarà presentato lunedì in occasione della giunta regionale. "La Lombardia - ha dichiarato Maione - è modello europeo nella gestione dei rifiuti e il nostro sistema economico sta facendo grandi investimenti in questo senso. Vogliamo migliorare ulteriormente, aiutando le imprese nel processo di simbiosi industriale per abbattere la produzione dei rifiuti e aumentare gli standard di riciclo". "Da Ecomondo - ha aggiunto l'assessore - esce un messaggio forte a tutto il Paese: transizione ecologica e innovazione delle imprese vanno di pari passo. Una visione che guida le azioni della Regione Lombardia e il rapporto con il mondo produttivo". Saranno finanziati con questo provvedimento progetti di riutilizzo di imballaggi a fine vita e modifiche alle linee produttive al fine di realizzare prodotti e imballaggi con un minore uso di materie prime. "Promuoveremo - ha concluso Maione - l'introduzione di materiali da 'end of waste' nelle linee produttive e la realizzazione di progetti innovativi di raccolta rifiuti e riutilizzo o riciclaggio di rifiuti plastici, di rifiuti in bioplastica compostabile e di rifiuti tessili. Siamo al fianco delle imprese per aiutarle nei processi di cambiamento". (Com)