Veneto: Naccarato (Pd), servizio di "Report" conferma allarmi su criminalità

- Il servizio di Report conferma gli allarmi che la criminalità organizzata sia nel nostro territorio. Con queste parole Alessandro Naccarato, responsabile legalità del Partito democratico del Veneto, è intervenuto sul tema. "In Veneto le mafie costituiscono il principale pericolo per l'economia e per la convivenza sociale – ha dichiarato Naccarato -. Nella nostra regione le organizzazioni criminali svolgono radicate attività nel traffico di stupefacenti, nel riciclaggio e nel reinvestimento di capitali illeciti, nel turismo, nel commercio e nella grande distribuzione, nell'edilizia, nei rifiuti, nella cantieristica navale, nell'intermediazione di manodopera. La puntata di ieri della trasmissione Report conferma questi allarmi e contribuisce a informare i cittadini sulla gravità della situazione". "Le recenti sentenze della magistratura – ha proseguito - confermano le segnalazioni e le denunce sottovalutate in passato e descrivono una situazione criminale in espansione, che coinvolge a vario titolo centinaia di indagati per gravi reati, numerosi professionisti e imprese. Le mafie sono presenti in tutte le sette Province venete e dal 2018 ad oggi più di 700 persone sono state indagate per reati legati alle attività di gruppi di criminalità organizzata commessi in Veneto. Le prime sentenze in processi per reati mafiosi nella nostra Regione hanno registrato le condanne di 170 persone e molti procedimenti sono ancora in corso". (Rev)