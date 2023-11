Sanità: Ronzulli (FI), emendamento per aumentare fondo bonus psicologo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proteggere i cittadini dalle conseguenze della crisi pandemica e socio-economica, vuol dire non solo varare misure per tutelare economicamente le famiglie più in difficoltà, come stiamo già facendo, ma anche intervenire sulle ripercussioni psicologiche che tutto questo ha generato. Riteniamo dunque necessario aumentare il fondo per il bonus psicologo, portando le risorse a disposizione da 5 a 15 milioni di euro per quest'anno e da 8 a 40 milioni dal 2024". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, firmataria di un emendamento al dl Anticipi insieme con il senatore Claudio Lotito. "L'obiettivo è tutelare la salute mentale degli italiani, che ha la stessa identica importanza di quella fisica", ha aggiunto. "Deve essere ben chiaro – ha concluso – che non si tratta di una proposta spot, ma di un'esigenza avvertita dagli italiani, alla quale Forza Italia va incontro in modo serio e concreto". (Rin)