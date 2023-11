Grecia: accordo tra operatore rete distribuzione elettricità e Bei per contatori intelligenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato oggi ad Atene un accordo tra l’operatore greco della rete di distribuzione dell’elettricità e la Banca europea per gli investimenti (Bei) per il finanziamento del sistema pilota di telemetria, relativo ai cosiddetti “contatori intelligenti”. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Poco prima della firma, il primo ministro ellenico Kyriakos Mitsotakis ha incontrato il presidente della Bei, Werner Hoyer. Durante il colloquio, sono state discusse le possibilità di espandere ulteriormente la cooperazione a lungo termine. “L’accordo che firmiamo oggi sul finanziamento dei contatori intelligenti è un’ottima indicazione su dove vogliamo andare in futuro in termini di politiche sul cambiamento climatico e garantisce che i sistemi elettrici siano quanto più efficienti possibile”, ha spiegato Mitsotakis. “Grazie ai contatori intelligenti le famiglie avranno un controllo migliore e più trasparente sulle bollette e saranno in grado di risparmiare denaro”, ha aggiunto il premier greco. Come precisa "Ana-Mpa", il progetto riguarda la fornitura e l'installazione di un totale di 7,3 milioni di contatori intelligenti per servire tutti i consumatori in bassa tensione. I nuovi dispositivi saranno collegati a un centro di telemisurazione potenziato ad alta capacità. (Gra)