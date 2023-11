Etiopia: governo ribadisce intenzione di indire referendum su regioni contese da Tigré e Amhara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il governo federale etiope si impegna ad indire un referendum per determinare lo status del territorio conteso dalle regioni settentrionali del Tigré e dell'Amhara e per trovare una soluzione reciprocamente vantaggiosa per le parti coinvolte. Lo ha dichiarato in una nota l'ufficio per la comunicazione del governo del premier Abiy Ahmed, ribadendo una promessa già espressa ad agosto dal ministro della Difesa, Abraham Belay. Nella nota, pubblicata a commento dell'anniversario degli accordi di pace di Pretoria, il governo federale afferma di aver "preso posizione sul destino delle aree contese per trovare una soluzione reciprocamente vantaggiosa per tutte le parti". "È stata stabilita una direzione affinché un referendum si svolga in conformità con la Costituzione", si legge nel documento redatto in amarico ed in inglese, nel quale non viene specificata la data del referendum. (segue) (Res)