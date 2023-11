Etiopia: governo ribadisce intenzione di indire referendum su regioni contese da Tigré e Amhara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel testo il governo Ahmed saluta i progressi compiuti negli ultimi 12 mesi nel solco dell'accordo di pace, citando ad esempio l'istituzione di un'amministrazione provvisoria nel Tigré, ma accusa quest'ultima di "trascinare i piedi" in merito ad una piena attuazione dell'accordo di pace. Addis Abeba lascia inoltre intendere che Macallè abbia mantenuto in servizio un numero di combattenti nonostante abbia ufficialmente accettato la condizione di disarmo riportata sull'accordo: secondo il governo federale, le autorità tigrine avrebbero riconsegnato le armi pesanti ma non quelle più piccole e leggere. Da parte sua il Fronte di liberazione popolare del Tigré (Tplf) - il partito che fino al conflitto tigrino ha amministrato la regione - ha denunciato di recente che il cessate il fuoco non è stato pienamente attuato e che un gran numero di persone sono ancora sfollate. (segue) (Res)