Etiopia: governo ribadisce intenzione di indire referendum su regioni contese da Tigré e Amhara (3)

- Le dichiarazioni federali seguono la ripresa di violenti combattimenti nella regione degli Amhara, dove le milizie regionali Fano si oppongono allo scioglimento imposto dal governo di Addis Abeba e alla loro integrazione nelle fila dell’esercito federale come riportato negli accordi di Pretoria. Gli scontri sono scoppiati ad aprile dopo la direttiva del governo federale di disarmare le forze regionali e i gruppi armati. A quel punto i combattenti delle milizie Fano hanno preso diverse città nella regione, la seconda più grande del Paese, conquistando inoltre l'aeroporto della storica città di Lalibela. L'intervento dell'esercito federale aveva respinto le milizie regionali, ma di fatto le tensioni si sono esacerbate e nuovi scontri sono scoppiati periodicamente. Prima che con il conflitto del Tigré le milizie Amhara sequestrassero le terre fertili, queste ultime erano amministrate dalle autorità tigrine. Nella guerra del Tigré - durata dal novembre del 2020 al novembre del 2022 - le milizie Fano, convintamente nazionaliste, erano state fedeli alleate delle ambizioni del premier Abiy Ahmed, sostenendo le sue truppe nel contenimento e nella repressione dei “ribelli” tigrini, ma finita la guerra le disposizioni federali non sono piaciute all’amministrazione di Bahar Dar. Ad un anno dalla firma di Pretoria, i punti dell’intesa siglata a Pretoria hanno finito per far riemergere tensioni preesistenti al conflitto, legate a contrapposizioni etniche e alla lotta per l’accesso a risorse naturali sempre più vitali in tempi di forte siccità. (segue) (Res)