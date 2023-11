Etiopia: governo ribadisce intenzione di indire referendum su regioni contese da Tigré e Amhara (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così, nel vasto territorio regionale - 150 mila chilometri quadrati, la metà dell’Italia - sono tornate ad affrontarsi le milizie a suon di armi pesanti e di violenze che finora hanno provocato lo sfollamento di migliaia di civili. Se le comunicazioni sono state sospese, rendendo la copertura dei fatti più difficoltosa, la scorsa settimana la Commissione etiope per i diritti umani (Ehrc) aveva lanciato l’allarme su una situazione di forte escalation, con bombardamenti effettuati tramite droni e perquisizioni casa per casa che hanno determinato finora l’uccisione di numerosi civili. Il rapporto, pubblicato il primo novembre, ha documentato diversi episodi di esecuzioni extragiudiziali, ferimenti, sfollamenti e distruzione di proprietà da parte delle forze di sicurezza governative e delle milizie locali. Nel documento, l’Ehrc - un organismo istituito dal governo federale per monitorare le violazioni di diritti umani - afferma che le forze governative hanno preso di mira civili sospettati di essere associati alle forze Fano. Resoconti di testimoni oculari e cartelle cliniche hanno inoltre confermato che diversi civili sono rimasti feriti in un attacco di droni nella zona Nord Showa del distretto di Beheret, mentre un altro attacco di droni nella città di Debre Markos l'8 ottobre scorso ha causato la morte di otto civili. (segue) (Res)