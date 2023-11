Terrorismo: Piantedosi, no evidenze rischi concreti ma elevato livello attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante al momento non vi siano “evidenze concrete e immediate di rischio terroristico” per l’Italia “le tensioni internazionali esigono un elevatissimo livello di attenzione, in quanto la minaccia terroristica presenta spesso caratteri di fluidità e indeterminatezza”. Lo ha chiarito il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso dell’audizione davanti al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. (Rin)