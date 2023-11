Decreto Caivano: al via dichiarazioni voto su fiducia in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cominciate, nell’Aula della Camera, le dichiarazioni di voto finale sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, il cosiddetto decreto Caivano. Dopo il voto di fiducia spazio all’esame degli ordini del giorno. Il voto finale sul provvedimento, che è stato già approvato dal Senato, è in programma domani, alle 17:45.(Rin)