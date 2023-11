Filippine: in visita il relatore Onu sui diritti umani nel contesto del cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani nel contesto del cambiamento climatico, Ian Fry, è in visita nelle Filippine. Il relatore è arrivato ieri e si tratterrà fino al 15 novembre. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri filippino, il cui titolare, Enrique Manalo, ha già incontrato Fry, così come i ministri dell’Ambiente, Maria Antonia Loyzaga, e della Giustizia, Jesus Crispin Remulla. Fry, inoltre, ha parlato ai rappresentanti di varie agenzie governative per illustrare un nuovo protocollo per proteggere le persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici e una riforma dei meccanismi di finanziamento per sostenere programmi di mitigazione e adattamento nei Paesi vulnerabili. Oltre a Manila sono previste tappe a Valenzuela City, Leyte e Iloilo City.(Fim)