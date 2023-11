Sanità: Di Marco (M5S), Governo ha preso direzione sbagliata e Lombardia non inverte la rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo Governo “ha preso un indirizzo sbagliato e Regione Lombardia non ha voluto chiedere di invertire la rotta. Fra la fedeltà al partito e la salute dei lombardi il centrodestra ha scelto la prima opzione”. Così in un nota Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento Cinque Stelle Lombardia al termine della discussione della mozione “Impegno per l’incremento del finanziamento nazionale per la sanità” sottoscritta da Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico, Patto Civico e Avs attraverso chi le opposizioni hanno chiesto alla Giunta regionale di attivarsi presso il Governo al fine di scongiurare i tagli previsti per il SSN e ottenere un adeguato finanziamento annuale per la sanità corrispondente al 7,5% del PIL. . In Italia “non si vedono azioni per la crescita, non si vedono azioni di contrasto alla povertà, il Paese è a crescita zero”, aggiunge. Possibile che “di fronte ad emergenze quotidiane quali: liste d’attesa infinite, case delle comunità fantasma, medici di base prossimi allo sciopero, dilagare dei medici a gettone, Cup da anni promesso ma mai realizzato, il centrodestra abbia il coraggio di dire che va tutto bene?”, prosegue Di Marco. Il rilancio della sanità pubblica “non viene promosso dal governo nazionale così come da quello regionale, nel frattempo avanza il privato che va ad aumentare le proprie quote di quello che per la maggioranza non è altro che un mercato, mentre per noi si tratta della nostra salute”, conclude. (Com)