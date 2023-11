Speciale difesa: Crosetto, emerse alcune carenze, sviluppare sistemi di innovazione tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deterioramento del quadro di sicurezza internazionale ha portato alla luce una serie di carenze del sistema di difesa italiana. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, in audizione e davanti alle commissioni Difesa della Camera e Affari Esteri e Difesa del Senato. Il ministro ha fatto riferimento anche alle problematiche emerse a livello europeo, a cui si aggiunge “la necessità di sviluppare sistemi” ad elevato livello di innovazione tecnologica. La guerra in Ucraina “ha messo in risalto tutto questo”, ha spiegato Crosetto. (Res)