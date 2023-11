Agricoltura: Piazza (Fondazione Enpaia), distonia su tassazione tra casse previdenza e fondi pensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra casse di previdenza e fondi pensione “c'è una distonia che riguarda la percentuale di tassazione”. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Enapaia, Giorgio Piazza, a margine della presentazione della Relazione annuale 2023 della Fondazione Enpaia. “Noi siamo tassati al 26 per cento mentre i fondi pensione al 20 per cento. Questo ci toglie una parte di risorse che potremo impiegare su investimenti a livello italiano”, ha sottolineato Piazza, che ha aggiunto: “In queste annate di grande difficoltà abbiamo un segnale di controtendenza nel nostro settore di riferimento che è l'agricoltura, ovvero l'incremento delle iscrizioni come imprese e come dipendenti”, ha aggiunto. La ristrutturazione che in questi anni abbiamo procurato all'ente “ci dà la capacità di essere molto veloci ai cambiamenti di un mercato molto complicato, finanziario ma anche quello immobiliare”, ha sottolineato Piazza. (Rin)