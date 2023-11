Migranti: Salvini su accordo con Albania, deportazione? No, buonsenso e legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Deportazione? No, buonsenso e legalità, come si fa nel resto del mondo. Non solo controlli alle frontiere, come il governo sta facendo al confine con la Slovenia, ma anche espulsioni ed allontanamenti, anche con la collaborazione di altri Paesi amici come l'Albania. Se non hai diritto di stare in Italia, non entri. Stop. E se qualcuno non è d’accordo, lo invito a farmi compagnia venerdì 24 novembre al processo a Palermo, dove rischio 15 anni di carcere per aver difeso i confini da ministro dell’Interno, con orgoglio". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito all'accordo siglato dal governo italiano con l'Albania sui migranti. (Rin)