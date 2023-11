Russia: sviene sul palco cantante Xolidayboy convocato da ufficio arruolamento militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cantante Xolidayboy (pseudonimo di Ivan Minaev) ha avuto un malore nel corso di un suo concerto a Stavropol, in Russia. Nella mattina di ieri, l’artista aveva ricevuto una convocazione presso l'ufficio di registrazione e arruolamento militare. Come ha riferito il canale Telegram russo "Baza", che ha pubblicato un video del cantante svenuto sul palco, i medici hanno reso noto che Minaev si trova in uno stato “depressivo”. Pochi giorni fa Ekaterina Mizulina, membro della Camera civica della Russia, aveva presentato alle autorità una denuncia contro Minaev, esortando gli organizzatori del tour a cancellare i concerti. La denuncia di Mizulina, figlia della parlamentare russa Elena Mizulina, è legata a due video in cui Minaev, nato a Sebastopoli, in Crimea, si definisce ucraino. (Rum)