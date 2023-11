Imprese: Fontana, Eicma evento mondiale che rappresenta e interpreta lo spirito lombardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Eicma rappresenta "lo spirito lombardo che coniuga bellezza, creatività, sviluppo e tecnologia. Un evento di rilevanza mondiale, che continua a progredire, in cui sono riscontrabili tanti aspetti e specificità della nostra regione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo, alla Fiera di Milano Rho, all'inaugurazione di Eicma, l'esposizione internazionale delle due ruote giunta all'80ª edizione. "Siamo al fianco della Fiera - ha proseguito Fontana - e di tutte le aziende presenti, sostenendole nel loro sforzo. La Lombardia è punto di riferimento del settore del ciclo e del motociclo a livello internazionale, grazie al lavoro di tante imprese e artigiani che fanno grande questa terra". "Come Regione Lombardia - ha evidenziato il governatore - supportiamo convintamente il comparto fieristico e lo abbiamo fatto anche nei momenti più critici, quando qualcuno metteva in dubbio il futuro stesso delle fiere, che invece restano di grande importanza e attualità anche per l'indotto turistico che sono in grado di generare". All'inaugurazione era presente anche il sottosegretario regionale allo Sport e Giovani, Lara Magoni: "Eicma e la Lombardia si confermano un connubio vincente. Anche quest'anno tanti appassionati visiteranno gli stand per vivere un'esperienza davvero unica, considerando che Eicma è l'esposizione di settore più significativa al mondo. Un primato che si aggiunge ai tanti che la Lombardia può annoverare nel mondo dello sport e dell'economia correlata". (Com)