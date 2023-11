Agricoltura: Carloni (Lega), settore ha bisogno di grande attenzione, calendarizzata proposta legge su giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritengo che l'agricoltura in questo momento abbia bisogno di grande attenzione sotto tutti i punti di vista e questa Fondazione per la sua importante rilevanza finanziaria è uno strumento vero anche per l'agricoltura. Lo ha dichiarato Mirco Carloni, deputato della Lega e presidente della commissione Agricoltura della Camera dei deputati, a margine della presentazione della Relazione annuale 2023 della Fondazione Enpaia. “Questa settimana è calendarizzata la proposta di legge sui giovani agricoltori. Creare una norma sui giovani che si dedicano a questo mestiere e trasformarli in imprenditori anche con una serie di agevolazioni credo che sia anche un modo per dare futuro a un settore che molto spesso è raccontato al passato invece noi dobbiamo guardarlo al futuro”, ha aggiunto. (Rin)