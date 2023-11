Milano: Produceva droga in box, Carabinieri arrestano 41 enne a Pioltello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio dello scorso 12 settembre, i militari della Compagnia di Pioltello hanno arrestato un 41enne italiano, per detenzione illecita di sostanza stupefacente. I militari, insieme a personale della Sezione Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Vaprio d'Adda, su segnalazione pervenuta da alcuni condomini di una palazzina, sono intervenuti al piano seminterrato del condominio dove, all'interno di uno dei box, sono stati trovati 135 kg circa di sostanza vegetale, positiva al THC, suddivisa in 48 sacchi trasparenti contenuti in due fusti in plastica, 43 panetti pressati, 10 sacchetti e un secchio in plastica; 10 gr. di hashish in un involucro di cellophane; 3250 euro in banconote di vario taglio; due presse idrauliche e 4 forme in acciaio; una impastatrice da cucina industriale e tre frullatori; due cartelline contenenti loghi da apporre sui panetti pressati; otto telefoni cellulari con relative SIM card; materiale vario per confezionamento. L'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Pioltello, in attesa del giudizio direttissimo previsto per il giorno seguente, dove è stato convalidato l'arresto ed emessa la misura degli arresti domiciliari. Le successive analisi, effettuate questa settimana presso il Laboratorio Analisi Stupefacenti del Comando Provinciale di Milano, hanno permesso di accertare come partendo da una base di sostanza vegetale (CBD), il laboratorio era in grado di produrre hashish con principio attivo molto rilevante. (Com)