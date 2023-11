Agricoltura: Fondazione Enpaia, presentata la Relazione annuale 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un 2022 caratterizzato da un forte rialzo dei prezzi delle materie prime, da un'instabilità dei mercati internazionali e dalle continue tensioni geopolitiche, la Fondazione Enpaia, l'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura, conferma la sua ottima gestione finanziaria. È quanto emerge dalla Relazione annuale 2023 della Fondazione Enpaia, presentata oggi al Senato, nella quale si evidenzia che il valore complessivo del patrimonio nel 2022 è stato pari a oltre 2 miliardi di euro, con un utile di oltre 10 milioni di euro e un rendimento netto complessivo del portafoglio pari ad un +5,03 per cento rispetto al 4,88 per cento del 2021. Numeri positivi - si legge in una nota - certificati anche dall'aumento degli iscritti che, a dicembre 2022, sono stati 39.683 (+1,7 per cento rispetto al 2021), impiegati presso 8.984 aziende (+1,8 per cento rispetto al 2021), dei quali il 51,9 per cento appartiene alla componente di genere maschile, a fronte di quella femminile che si è attestata al 48,1 per cento, con una crescita del 3,1 per cento rispetto allo scorso anno, a certificare come la Fondazione Enpaia, fra le Casse previdenziali, sia fra le più "rosa". Un dato in controtendenza rispetto al 2021, ascrivibile al contesto socio-economico di forte volatilità, è quello relativo alle erogazioni delle prestazioni agli iscritti. Nel 2022, infatti, sono stati erogati 155.489.012 milioni di euro a fronte dei 161.455.460 di euro del 2021, con una diminuzione pari al 4 per cento. Di segno positivo, invece, sono le entrate contributive da parte delle aziende del settore agricolo, cresciute del 3,9 per cento rispetto al 2021 con 155.592.681 milioni di euro complessivi, numeri che dimostrano la grande forza e resilienza del settore agricolo italiano. (segue) (Com)