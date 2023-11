Venezuela: Corte penale internazionale, al via udienza per ricorso di Maduro contro proseguimento indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi presso la Corte penale internazionale (Cpi) l'udienza per esaminare il ricorso presentato dal governo del Venezuela contro la decisione di consentire alla procura generale di proseguire le indagini per presunti crimini contro l'umanità. All'udienza pubblica, che si protrarrà per due giorni, partecipano delegazioni del governo e della procura, probabilmente lo stesso titolare Karim Khan, oltre che dell'ufficio che difende le ragioni delle presunte vittime (Opvc, ufficio del Difensore pubblico delle vittime della Cpi). Le parti potranno esporre i loro argomenti in forma orale, modalità inedita nella storia della Corte, e rispondere alle eventuali questioni che verranno poste dal giudice. L'udienza non servirà ad emettere verdetti sul merito ma dovrà, in un giorno ancora da definirsi, stabilire se confermare, azzerare o modificare la decisione di procedere con le indagini. La Camera d'appello è per l'occasione composta dal giudice Marc Perrin de Brichambaut, presidente, e dai giudici Piotr Hofmanski, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Solomy Balungi Bossa e Gocha Lordkipanidze. (segue) (Beb)