Venezuela: Corte penale internazionale, al via udienza per ricorso di Maduro contro proseguimento indagini (3)

- Nella nota, Khan riconosce "i considerevoli sforzi" compiuti dal governo venezuelano nel mettere a disposizione le informazioni sui procedimenti legali e ritiene incoraggiante il fatto che le autorità abbiano intrapreso un percorso di riforme. "Ma la valutazione indipendente e oggettiva del mio ufficio è che questi sforzi e riforme continuino ad essere insufficienti o non abbiano ancora avuto nessun impatto concreto sui procedimenti potenzialmente rilevanti", fa sapere il procuratore generale. La giurisprudenza della Cpi, prosegue Khan, è chiara: "La complementarietà (il diritto e dovere dei paesi di indagare all'interno della loro giurisdizione i reati di lesa umanità) deve essere valutata sulla base dei fatti in quanto tali e non come potrebbero materializzarsi in futuro". (segue) (Beb)