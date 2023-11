Scuola: Corecom Lazio, a Palestrina incontro con studenti su educazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande riscontro di alunni e genitori per l'incontro dal titolo "Adolescenti e Genitori Digitali", che si è svolto presso la biblioteca Fantoniana di Palestrina a Roma, un corso di educazione digitale rivolto agli studenti ed ai loro genitori promosso dal Corecom Lazio. Il corso, cui presenziavano Ester Corsi, dirigente scolastico, e Giammaria De Paulis, divulgatore scientifico e docente universitario, ha inteso mettere in evidenza i pericoli della rete e orientare i ragazzi a un uso consapevole delle tecnologie. Maria Cristina Cafini, presidente del Corecom Lazio, ha voluto ringraziare il presidente della commissione consiliare, Enrico Panunzi, per la grande disponibilità dimostrata dal Consiglio Regionale. "Come Presidente del Corecom Lazio cerchiamo di essere di supporto alle istituzioni e ai cittadini con una particolare attenzione alle famiglie – ha aggiunto Cafini -; cerchiamo di svolgere al meglio la nostra mission, compresa la nostra funzione di tutela dei minori". (segue) (Com)