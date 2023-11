Speciale difesa: Crosetto, Forze armate principale baluardo per garantire sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Le Forze armate italiane devono tornare a essere uno strumento militare rappresentando “il principale baluardo per la difesa e la deterrenza” in termini di sicurezza nazionale. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, in audizione e davanti alle commissioni Difesa della Camera e Affari Esteri e Difesa del Senato. Serve dunque “un profondo processo di rinnovamento e trasformazione”. (Res)