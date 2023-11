Speciale difesa: Crosetto, obiettivo 2 per cento del Pil impossibile nel 2024 e difficile nel 2028

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il requisito del 2 per cento di spesa per la Difesa in ambito Nato è centrale, ma “siamo molto lontani” e l’obiettivo sarà “impossibile nel 2024” e “difficile anche per il 2028”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, in audizione e davanti alle commissioni Difesa della Camera e Affari Esteri e Difesa del Senato. Il processo di rinnovamento della Difesa deve avere un sostegno finanziario adeguato, ha affermato il ministro. Tuttavia, “la Nato non deve fissare obiettivi finanziari irrealistici”, ha spiegato poi Crosetto. (Res)