Speciale difesa: tribunale di Zagabria, "illegale" perizia contabile contro ex proprietario Agrokor

- Il tribunale della Croazia ha definito "illegale" la perizia contabile e finanziaria che condannava l'ex proprietario del gruppo alimentare Agrokor, Ivica Todorovic. Gli avvocati della difesa hanno dimostrato che la perizia su cui si basava l'accusa, firmata da una società polacca, era in realtà stata eseguita da dei revisori dei conti croati che erano in conflitto di interessi poiché allo stesso tempo collaboravano con Todorovic e lavoravano per la gestione straordinaria della compagnia. La prova chiave contro Todorovic nel caso Agrokor è stata quindi rimossa dal dossier. "Questa è una vittoria non solo per me, ma anche per i miei collaboratori e colleghi", ha detto l'imprenditore, ripreso dall'emittente "Hrt". Todorovic è accusato per i reati di falso in bilancio e appropriazione indebita. L'accusa per lui e i suoi 14 collaboratori è di aver danneggiato l'azienda per 1,2 miliardi di kune (159 milioni di euro) dal 2006 al 2017. (Seb)