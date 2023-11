Ucraina: Servizio sicurezza perquisisce due chiese del Patriarcato Mosca in Transcarpazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio della sicurezza ucraino ha effettuato delle perquisizioni in due chiese del Patriarcato di Mosca nella regione della Transcarpazia. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Rbc", citando fonti interne alle forze di sicurezza ucraine. Secondo l’Sbu, nella Transcarpazia la Chiesa ortodossa di Mosca "ha una posizione forte e una vasta rete per la propaganda". In particolare, le indagini riguardano la chiesa di San Michele nel villaggio di Ruski Heivtsi e il tempio della Natività della Vergine nel villaggio di Chervone. "Si registrano informazioni secondo cui in queste chiese ci sono state preghiere per l'alto clero della Russia, che ha benedetto l'esercito russo per l’invasione dell'Ucraina, giustificando la guerra e incitando al conflitto interreligioso", hanno spiegato le fonti di “Rbc”, sottolineando che questo è "un altro segnale del fatto che la Chiesa ortodossa russa in Ucraina deve essere vietata". (Kiu)