Bangladesh: diritti umani, Ong chiedono fine violenza e rilascio persone arrestate arbitrariamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto organizzazioni non governative, in un comunicato congiunto, hanno esortato le autorità del Bangladesh a cessare il ricorso a un uso eccessivo della forza e a liberare le persone detenute arbitrariamente. Le organizzazioni sono Robert F. Kennedy Human Rights (Rfk), Anti-Death Penalty Asia Network (Adpan), Capital Punishment Justice Project (Cpjp), Federazione internazionale dei diritti umani (Fidh), International Rehabilitation Council for Torture Victims (Irct), Omega Research Foundation, Redress e Organizzazione mondiale contro la tortura (Omct). “Siamo solidali con il popolo del Bangladesh nel suo perseguimento di una società giusta, democratica e pacifica e chiediamo la fine immediata del ciclo di violenza, repressione e intimidazione contro gli oppositori politici, nonché l'immediato rilascio di tutte le persone detenute arbitrariamente”, si legge nel comunicato. Gli Stati membri delle Nazioni Unite vengono esortati a sollevare la questione della situazione in Bangladesh nell’ambito del meccanismo di revisione periodica del Consiglio per i diritti umani. La Federazione internazionale dei giornalisti (Ifj) ha aggiunto che almeno 30 giornalisti hanno subito attacchi negli scontri avvenuti durante le manifestazioni del 28 ottobre a Dacca, indette dal Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), principale forza di opposizione. (segue) (Inn)