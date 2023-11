Bangladesh: diritti umani, Ong chiedono fine violenza e rilascio persone arrestate arbitrariamente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni del 28 ottobre sono sfociate in disordini in cui sono morti un agente (identificato come Aminul Parvez) e un attivista (Shamim Mia). Il giorno successivo il segretario generale del Partito nazionalista del Bangladesh, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, 75 anni, è stato arrestato dall’unità investigativa della polizia di Dacca in seguito a una denuncia registrata nel commissariato di Paltan. Gli attivisti denunciati e arrestati sono migliaia, secondo quanto riferisce la stampa bengalese. Il Bnp manifesta da mesi per chiedere un esecutivo ad interim che porti il Paese alle prossime elezioni, previste per gennaio 2024. Il partito ha boicottato quelle del 2014 e perso nettamente quelle del 2018 alle quali si è presentato senza la sua presidente, l’ex premier Khaleda Zia, condannata pochi mesi prima a cinque anni di reclusione per appropriazione indebita e a sette anni per abuso di potere. Il Bnp, inoltre, ha organizzato manifestazioni per chiedere l’annullamento delle condanne giudiziarie a carico della sua leader e l’abrogazione delle leggi sulla sicurezza digitale, sull’antiterrorismo e sui poteri speciali e per avanzare una serie di altre istanze su temi economici e giudiziari. (Inn)