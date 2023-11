I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Madagascar: fermato dalla polizia il candidato di opposizione alla presidenza Ratsietison - Il politico di opposizione del Madagascar Jean Jacques Ratsietison, candidato alla presidenza alle elezioni di giovedì 9 novembre, è stato trattenuto per qualche ora dalla polizia prima di essere rilasciato. Lo riferiscono fonti di "Rfi", secondo cui Ratsietison è stato convocato in relazione alle proteste tenute contro il governo lo scorso 4 novembre. Ieri il Collettivo dei candidati di opposizione, riuniti in questa formazione per contrastare il presidente uscente Andry Rajoelina, hanno esortato i loro sostenitori ad occupare la Piazza del 13 maggio di Antananarivo, spazio aperto situato di fronte al comune della capitale dove le autorità hanno vietato di tenere manifestazioni. Da settembre, 11 dei 13 concorrenti hanno chiesto alla Commissione elettorale di squalificare il presidente uscente in nome della doppia nazionalità - malgascia e francese - da lui detenuta dal 2014. Secondo la Costituzione malgascia, infatti, l'assunzione di una nazionalità straniera fa perdere di fatto quella del Madagascar, necessaria per candidarsi ad una carica elettiva. Dopo aver conquistato il potere nel 2009 con un colpo di Stato, Rajoelina è rimasto in carica fino a fine gennaio del 2014 prima di essere rieletto nel 2018. (Res)