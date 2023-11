Germania: all'ambasciata d'Italia la cerimonia per il 4 Novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, ha ospitato ieri insieme all'addetto per la Difesa, il generale di brigata aerea Paolo Tarantino, la tradizionale cerimonia del 4 Novembre, Giorno dell'unità nazionale e delle Forze armate, alla presenza di oltre 300 ospiti. È quanto comunica l'ambasciata d'Italia in Germania, aggiungdo che tra i partecipanti vi erano funzionari civili e militari tedeschi, rappresentanti della collettività italiana ed esponenti della comunità internazionale nel Paese. L'ambasciatore Varricchio ha voluto ricordare "il contributo decisivo al mantenimento della pace e alla tutela della sicurezza, assicurato dalle Forze armate italiane, impegnate ogni giorno in molti, delicati quadranti regionali". Il diplomatico ha poi ricordato come "la cooperazione tra Italia e Germania sia un esempio felice dell'impegno comune a promuovere e tutelare un mondo più sicuro, più rispettoso delle regole, più giusto". Nella mattinata di ieri, l'ambasciatore Varricchio ha deposto una corona all'altare del cimitero militare italiano nel complesso del Waldfriedhof di Zehlendorf, nell'ambito della cerimonia di commemorazione dei caduti italiani. Sono stati ricordati i 1.177 militari italiani morti durante la prigionia nella regione di Berlino e Brandeburgo. Tra questi anche le vittime dell'eccidio di Treuenbrietzen, sepolte nel cimitero italiano di Zehlendorf, e i 1.658 militari caduti durante la Prima Guerra Mondiale, tumulati nel cimitero militare italiano Suedwest Kirchhof di Stahnsdorf. (Com)