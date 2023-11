© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud-Italia: il presidente Mattarella è arrivato a Seul - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in Corea del Sud, prima tappa di una doppia missione che proseguirà in Uzbekistan. Lo ha scritto la presidenza della Repubblica su X (Twitter). L’aereo presidenziale è atterrato all’aeroporto militare di Seul, dando inizio a un viaggio che ha l’obiettivo di rafforzare la proiezione dell’Italia in Asia e la cooperazione con due partner di grande importanza strategica nell’attuale panorama internazionale. Ad accompagnare il presidente nella visita di Stato, la quarta condotta nella regione dopo quella in Cina nel 2017, e le due in Indonesia e Vietnam nel 2015, ci saranno la figlia Laura e il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. La visita del presidente avrà inizio con la deposizione di una corona di fiori al cimitero nazionale e una tappa al Museo nazionale della Corea. Domani la delegazione visiterà l’area di sicurezza congiunta di Panmunjom, nella zona demilitarizzata al confine con la Corea del Nord. La tappa ha un alto valore simbolico per l’Italia, che durante la Guerra di Corea (1950-1953) contribuì allo sforzo umanitario internazionale allestendo un ospedale da campo per assistere la popolazione civile nel triangolo Incheon-Seul-Suwon. (segue) (Res)