- Giappone-Regno Unito: ministri Esteri e Difesa terranno colloquio nel formato 2+2 - I ministri degli Esteri e della Difesa di Giappone e Regno Unito terranno colloqui nel formato 2+2 margine della ministeriale degli Esteri del G7 in corso a Tokyo. Lo ha riferito il ministero degli Esteri giapponese, secondo cui i ministri dei due Paesi discuteranno in particolare l’ulteriore approfondimento della cooperazione militare nell'ambito del nuovo Accordo di accesso reciproco, che regola la presenza delle forze armate sui reciproci territori. Ai colloqui prenderanno parte i ministri di Esteri e Difesa del Giappone, Yoko Kamikawa e Minoru Kihara, e i loro omologhi britannici James Cleverly e Grant Shapps. Si tratterà della prima sessione di colloqui nel formato 2+2 dall’entrata in vigore dell'Accordo di accesso reciproco a metà ottobre. Negli ultimi anni il Giappone e il Regno Unito hanno ampliato la loro cooperazione nell’ambito della sicurezza, preoccupati dall'influenza crescente della Cina. I quattro ministri potrebbero discutere l'espansione delle esercitazioni congiunte e della cooperazione in nuovi settori, come lo spazio e la cybersicurezza, basandosi sull'Accordo di Hiroshima tra Giappone e Regno Unito, l’intesa raggiunta tra il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il premier britannico Rishi Sunak nel mese di maggio. (segue) (Res)