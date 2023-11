© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: esportazioni in calo del 5,6 per cento su base annua tra gennaio e ottobre - Le esportazioni cinesi nel periodo fra gennaio e ottobre dell'anno corrente sono diminuite del 5,6 per cento, mentre le importazioni hanno registrato una contrazione del 6,5 per cento. È quanto emerge dai dati diffusi martedì dall'Amministrazione generale delle dogane della Repubblica Popolare Cinese. Le esportazioni cinesi durante il periodo in esame sono ammontate a 2.790 miliardi dollari, le importazioni si sono attestate a 2.100 miliardi di dollari. Il volume complessivo del commercio estero nel periodo gennaio-ottobre 2023 ha raggiunto i 4.890 miliardi di dollari, ovvero il 6 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel mese di ottobre, il commercio estero della Cina ha raggiunto i 493,1 miliardi di dollari, ovvero il 2,5 per cento in meno rispetto al mese di ottobre del 2022. (Res)