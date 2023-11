I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: Del Fante (Poste Italiane), risultati nove mesi 2023 oltre piano strategico - I risultati dei primi nove mesi del 2023 “vanno oltre il nostro piano strategico, con ricavi in crescita su base annua del 7 per cento, pari a circa 9 miliardi di euro e un risultato operativo che ha raggiunto euro 2,1 miliardi”. Lo dichiara l’Amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, Matteo Del Fante, commentando i risultati finanziari dei primi nove mesi del 2023. “Tutto ciò è stato ottenuto anche grazie ad una continua razionalizzazione dei costi, in un contesto caratterizzato da inflazione. Questi solidi risultati sono stati possibili grazie alla dedizione e alla resilienza delle nostre persone, che lavorano instancabilmente per soddisfare le esigenze degli italiani, con un’attenzione costante all’innovazione e al miglioramento dell’esperienza del cliente”, aggiunge. (segue) (Rin)