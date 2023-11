I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanità: Schillaci, 5,3 miliardi per rinnovo contratti e abbattimento liste attese - "Quest'anno vengono stanziati 5,3 miliardi in più per la sanità, è chiaro che è un momento complesso ma lo stanziamento va in due direzioni: il rinnovo dei contratti e l'abbattimento delle liste di attesa, problema che abbiamo da anni". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. (segue) (Rin)