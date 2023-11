I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Schlein, accordo con Albania? Sembra violare diritto internazionale - L'accordo stipulato tra Italie e Albania sui migranti "sembra in aperta violazione delle norme di diritto internazionale e di diritto europeo". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervistata su Radio Capital, spiegando però che bisogna "guardare bene il protocollo". "Giorgia Meloni è disponibile a inventarsi qualsiasi cosa pur di non fare quello che dovrebbe fare - ha proseguito Schlein - ovvero convincere i suoi alleati nazionalisti europei a condividere le responsabilità sull'accoglienza, a non lasciare sola l'Italia". (segue) (Rin)