Energia: rapporto Edison-Censis, 79,7 per cento di italiani contrari a sobrietà imposta per legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’86,7 per cento degli italiani ritiene che consumare meno energia sia un comportamento ideale da perseguire per una società meno inquinata, più sostenibile. Ne sono convinti l'81,5 per cento dei più giovani, l'85,7 per cento degli adulti e il 92,3 per cento degli anziani. Tuttavia, per il 79,7 per cento degli italiani non si può obbligare le persone ad acquistare auto, condizionatori o caldaie più sostenibili a proprie spese. È quello che è emerso dal rapporto Edison-Censis presentato oggi a Milano. Ne sono convinti l'84,9 per cento dei bassi redditi e il 66,8 per cento dei redditi oltre i 50 mila euro. Sono a conoscenza dell'annunciata, e ora in bilico, fine del mercato tutelato e transizione a quello libero il 33,3 per cento degli italiani in modo puntuale e preciso, il 45,9 per cento a grandi linee e il 20,8 per cento non ne è a conoscenza. Si stimano in oltre 10 milioni i consumatori non a conoscenza di quanto dovrà accadere nei mercati dell'energia. Il 77,2 per cento degli italiani sa comunque se attualmente per luce e gas i suoi contratti si collocano nel mercato tutelato o in quello libero, il 14,6 per cento non lo sa per entrambe le forniture e l'8,2 per cento per almeno una delle due. 7 milioni sono all'oscuro del mercato di appartenenza di entrambe le forniture di luce e gas e 11,4 milioni per uno dei due. 2,5 milioni i consumatori nei mercati tutelati o di gas o di energia elettrica non sono a conoscenza della deadline prevista. (segue) (Rem)