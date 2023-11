Energia: rapporto Edison-Censis, 79,7 per cento di italiani contrari a sobrietà imposta per legge (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'80,3 per cento giudica le informazioni sull'evoluzione attesa del mercato dell'energia ancora troppo complicate e confuse, inadatte ad aiutarli. Il 54,3 per cento dei consumatori nella scelta del fornitore di energia guarda in via prioritaria al prezzo, il 38,6 per cento anche ad altre variabili e il 7,1 per cento non ha idee precise. Guardano di più al prezzo i bassi redditi (65,3 per cento), single (57 per cento) e coppie con figli (54,9 per cento). Il 60 per cento si informa sulle proposte alternative dei vari fornitori. Il 74,1 per cento apprezza le proposte con prezzi dell'energia variabili in base agli orari, il 71,9 per cento i programmi di fedeltà con bonus, premi e vantaggi per clienti fedeli nel tempo, il 57,6 per cento i contratti con prezzo fisso per un certo periodo. Per il 68,9 per cento anche il nome dell'azienda è importante, perché gli dà fiducia. Per il 74,1 per cento è importante che l'azienda abbia negozi fisici con personale competente, il 79,2 per cento apprezza le promozioni per il cambio caldaie e per il riscaldamento a minore impatto ambientale e il 75,1 per cento le proposte per il supporto da parte dell'azienda per l'accesso ai bonus per finanziarsi lavori di sicurezza ed efficienza energetica. Il 69,8 per cento dei consumatori apprezza offerte per l'installazione di impianti per l'autoconsumo, da impianti solari, ai pannelli fotovoltaici ai sistemi di accumulo. Al 70 per cento degli italiani piacerebbe installare uno o più pannelli fotovoltaici, Le comunità energetiche, poi sono conosciute dal 42,8 per cento: il 7,1 per cento bene ed il 35,7 per cento per grandi linee. (Rem)