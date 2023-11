Imprese: Unione artigiani, il comparto lombardo tiene anche grazie a imprese di cittadini non italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tiene nel 2023 l'artigianato lombardo, cede solo uno -0,7 per cento su base annua. Sono però le nuove imprese guidate da cittadini non italiani a ridurre il saldo tra aperture e chiusure. Nel milanese, in particolare, i titolari stranieri sono quasi uno su tre, e sono quasi in maggioranza nel settore edilizia e pulizie. È quanto emerge dall'analisi dei dati del Registro Imprese lombardo, aggiornati all'ultimo trimestre ed elaborati da Unione Artigiani. Un quando che disvela un settore apparentemente ancora in salute ma con un "outlook" da osservato speciale. "Le nostre ditte operano a pieno regime, ma non riescono a evadere rapidamente le commesse dei clienti o a svilupparsi perché non trovano lavoratori, del resto ne mancano almeno 40mila solo a Milano", commenta Marco Accornero, segretario di Unione Artigiani, s9ttolineando che "senza manodopera, da formare in gran parte con l'esperienza, non si aprono nuove imprese. Le aziende artigiane hanno ora di fronte tre strade: resistere, sperando in una svolta o in una cessione, rinunciare alle attività specialistiche, oppure pianificare la propria chiusura. Il tempo delle scelte per molte è oramai esaurito". (segue) (Com)