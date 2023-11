Imprese: Unione artigiani, il comparto lombardo tiene anche grazie a imprese di cittadini non italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Le imprese artigiane rappresentano il 35 per cento delle aziende attive in Lombardia: sono oggi 234.496 su un totale di 819.959. Rispetto allo stesso periodo registrano un calo rispetto all'anno precedente pari - 0,7 per cento, un segno negativo che consolida una tendenza negativa del - 4,5 per cento sempre regionale rispetto al rilevamento di cinque anni fa, con un calo più accentuato tra Mantova (- 12,7 per cento) con Cremona, Pavia e Varese (- 7,2 per cento per tutte sul 2018). In positivo, in termini di saldo delle imprese attive, si registrano quest'anno solo le province di Milano (+ 0,3 per cento) e Monza (+ 0,4 per cento). I dipendenti delle aziende artigiane in Regione sono invece 517.595, pari a circa il 14 per cento del totale della forza lavoro lombarda con un contratto di assunzione, ovvero oltre 3,5 milioni di persone. Nell'area metropolitana di Milano le imprese sono 67.401 e 21.582 in Provincia di Monza Brianza, occupano rispettivamente 127.915 e 44.223 addetti. Oltre un terzo della forza lavoro è impegnato nella filiera dell'edilizia (inclusi manutentori, installatori, elettricisti ecc). Restano significativi i numeri degli addetti alla metalmeccanica e ai servizi alla persona come parrucchieri ed estetiste, alla produzione alimentare e della ristorazione, del settore tessile e con un'impennata nell'autotrasporto e nelle consegne a domicilio. (Com)