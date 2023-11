Bosnia: premier Kristo, compiuti progressi significativi su percorso integrazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina ha compiuto progressi significativi e visibili nella piena armonizzazione delle sue posizioni di politica estera con quelle dell'Unione europea. Lo scrive la premier del Paese balcanico Borjana Kristo in una lettera inviata al commissario europeo per l'Allargamento e la politica di vicinato, Oliver Varhelyi, e rilanciata dalla stampa di Sarajevo. Kristo nella missiva sottolinea anche "un miglioramento nello stato di diritto, nella lotta alla corruzione, nel rafforzamento della stabilità economica e nella costruzione di una società bosniaca inclusiva e funzionale". "I progressi compiuti dalla Bosnia Erzegovina testimoniano senza dubbio il nostro impegno a favore delle riforme e dei valori europei", rimarca la premier, la quale auspica che gli sforzi sulla via delle riforme "saranno riconosciuti e visibili nel prossimo rapporto della Commissione europea". "Quel rapporto sarà di fondamentale importanza e speriamo in valutazioni e raccomandazioni positive al fine di dinamizzare ulteriormente il nostro processo di riforma in conformità con i risultati positivi ottenuti finora, giustificare lo status di Paese candidato e aprire un nuovo capitolo sul percorso della Bosnia Erzegovina verso l'Ue con l'avvio dei negoziati di preadesione", si legge nella lettera. (Seb)