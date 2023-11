Imprese: Zei (Federmanager Roma), certificazione parità genere percorso da seguire per risultati importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La certificazione aziendale per la parità di genere "è uno strumento che tenderà a progredire ma se fosse incoraggiata in tutte le aziende porrebbe essere una road map per raggiungere risultati importanti". Lo ha detto il presidente di Federmanager Roma, Gherardo Zei, nel corso della terza edizione del "Premio Minerva Roma 2023", nella Sala Tevere della Regione Lazio. "Credo molto nella certificazione della parità di genere, è uno strumento molto importanti per vari motivi. In primis per principio: uno sforzo così grande, come quello per la parità, tende a essere asimmetrico e la certificazione rende più uniforme lo sviluppo di questo progetto. Poi c'è la concretezza: è il momento di scaricare a terra cose concrete. Io sono a capo della delegazione trattante del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di industria e posso dire - ha concluso Zei - che certamente con i colleghi di Confindustria, insieme, parleremo di questi temi con l'intenzione per individuare prescrizioni più concrete". (Rer)