Legge Bilancio: Paita (Iv), stangano la casa

- "Le audizioni dei rappresentanti delle imprese edilizie in Parlamento confermano quanto avevamo paventato: il governo, con la legge di Bilancio e il rialzo della cedolare secca, aumenta le tasse sulla casa, una stangata da quasi 2 miliardi in tre anni che non servirà in alcun modo a favorire gli affitti di lunga durata". Lo dice la senatrice di Italia viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito e componente della commissione Bilancio di palazzo Madama. "Condividiamo il giudizio di Confedilizia e Ance: si tratta di una tassazione disincentivante e punitiva, servono interventi diversi, che davvero vadano a favore delle locazioni lunghe e diano una risposta all'emergenza abitativa. E, soprattutto, senza alzare le imposte. Presenteremo un emendamento per modificare questa che è a tutti gli effetti una mini patrimoniale", aggiunge Paita. (Rin)