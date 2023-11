Energia: Pili (Regioni), urgente accordo su aree idonee per fotovoltaico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I procedimenti normativi e autorizzativi riguardanti le aree idonee hanno rivelato una autentica schizofrenia. “Le Regioni hanno costruito dei propri piani, ma non hanno avuto la possibilità di sviluppare grandi impianti. Bisogna invece ricostruire un percorso virtuoso, che preveda anche il coinvolgimento delle comunità locali”. Lo ha detto Agnese Pili, assessore all'Industria della regione Sardegna e coordinatrice della commissione Ambiente presso la Conferenza delle Regioni nel corso di un evento al Centro studi americani promosso dall'Alleanza per il Fotovoltaico. “Occorre però una regia di carattere nazionale e in questo sento è fondamentalmente raggiungere un accordo sulle aree idonee che, invece, ancora manca. Noi vogliamo poter decidere sul nostro territorio. Nel complesso bisogna tenere insieme due esigenze: quella di investimento del privato e quella delle istituzioni che devono tutelare il territorio. Senza mai dimenticare che chi investe nel territorio sono i privati e noi istituzioni dobbiamo garantire che questi investimenti si facciano", ha aggiunto. (Rin)