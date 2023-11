Imprese: vicepresidente Lazio, per parità genere lavorare su competenze e percorsi Stem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parità di genere "è un impegno da perseguire con determinazione facendo sistema" e per raggiungerla "è importante lavorare sulle competenze e sui percorsi Stem", ovvero gli studi in ambito scientifico e tecnologico. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio, Roberta Angelilli, intervenuto nel corso della terza edizione del "Premio Minerva Roma 2023", nella Sala Tevere della Regione Lazio. "Donne manager: un valore aggiunto di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi - ha spiegato -. Io ho avuto un'esperienza ventennale nel Parlamento europeo, e so che ci sono delle differenze negli Stati europei. L'uguaglianza delle opportunità, però, è un tema condiviso e un impegno da affrontare con grande determinazione facendo sistema". (segue) (Rer)